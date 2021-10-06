Санкт-Петербург, , 11:15 — REGNUM Все шесть фракций Законодательного собрания Санкт-Петербурга VII созыва, избранного в сентябре 2021 года, определились со своими руководителями.

Депутаты Заксобрания Петербурга VII созыва Законодательное собрание Санкт-Петербурга

Самую крупную фракцию «Единая Россия» возглавил депутат Павел Крупник, это назначение было согласовано в партии еще несколько дней назад. Его заместителем стал депутат Алексей Макаров.

Вторую по численности фракцию КПРФ возглавил Роман Кононенко. Фракцию партии «Справедливая Россия — За правду» возглавила заместитель председателя Заксобрания Марина Шишкина. Главой фракции ЛДПР стал Павел Иткин. Фракцию партии «Новые люди» возглавил Дмитрий Павлов. Самую скромную фракцию «Яблоко» возглавил Александр Шишлов.

Напомним, крупнейшая фракция в новом составе Заксобрания — у «Единой России», в ней состоит 30 депутатов, это даёт абсолютное большинство в Заксобрании, состоящем из 50 депутатов. У КПРФ — семь депутатов, у фракции «Справедливой России — За правду» — пять депутатов, по три депутата — у ЛДПР и партии «Новые люди», у «Яблока» — два депутатских места.

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