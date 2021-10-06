Ишим, Тюменская область, 6 октября, 2021, 11:05 — ИА Регнум. В промзоне тюменского Ишима полицейские выявили и пресекли деятельность завода по производству поддельного алкоголя. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Тюменской области.

Пресс-служба УМВД России по Тюменской области На подпольном алкозаводе в Ишиме

При осмотре производственных помещений обнаружено оборудование для изготовления спиртосодержащей жидкости, наклейки, имитирующие акцизные марки, а также фурнитура и тара. Изъято свыше 32 тысяч единиц фальсифицированной алкогольной продукции стоимостью более семи миллионов рублей. По предварительным данным здесь работали 23 человека, которые тут же и проживали.

Возбуждено уголовное дело по ч.6 статьи 171.1 УК РФ («Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством»). Взяты под стражу двое подозреваемых в организации подпольного производства спиртового фальсификата. Остальные фигуранты дела находятся по подпиской о невыезде.