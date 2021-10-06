Москва, 6 октября, 2021, 11:04 — ИА Регнум. От нынешнего энергетического кризиса в Европе пострадают главные импортеры с холодным климатом — Германия, Великобритания и Франция. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 6 октября заявил доцент кафедры экономики промышленности РЭУ им. Г.В. Плеханова Олег Каленов.

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«Спрос серьезно превышает предложение, а значит, напряженность на газовом рынке будет сохраняться, — сказал он. — В большей степени от этого пострадают главные импортеры с относительно холодным климатом — Германия, Великобритания, Франция. При этом для государств-экспортеров, в первую очередь России и Норвегии, ситуация представляется экономически выгодной. Можно смело сказать, что природный газ является стратегической нишей России, так как на долю нашей страны приходится почти ¼ всех мировых запасов».

Кроме того, как подчеркнул Каленов, кризис на европейском энергетическом рынке увеличивает спрос на уголь, главным мировым экспортером которого также выступает Россия.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Каленов объяснил, можно ли считать энергетический кризис, потрясший Европу, катастрофическим.