Якутск, 6 октября, 2021, 11:29 — ИА Регнум. Авиабилеты из Якутска в районы республики стоят очень дорого, особенно в сравнении со стоимостью перелёта в Москву. К примеру, билет в столицу России стоит от 17 185 рублей, в Олёкминск — 17 999, в Чокурдах — 30 000 рублей.

E233renmei Самолет авиакомпании «Якутия»

Читайте также: Депутат Якутии назвал обдираловкой тарифы на авиаперевозки внутри региона

Материал о цене авиапутешествия из Москвы в Якутск опубликовалаNews.Ykt.ru. Издание указало, что минимальная цена перелёта составляет 17 185 — 19 644 тыс. рублей в зависимости от авиакомпании. За эту сумму можно приобрести только невозвратный билет без права провозить багаж.

«Багаж платно, безвозвратные, обмен платный. В итоге 60 тыс. рублей туда-назад самые дешевые», — прокомментировал эту информацию пользователь Instagram 33 3333irina.

«Выборы прошли, субсидированные билеты тоже прошли мимо нас», — сделал вывод alyosha06.

Жители отдалённых территорий в свою очередь сравнили цены на перелёт в Москву со стоимостью авиабилетов на рейсы по республике. Так, путешествие Якутск — Олёкминск стоит 17 999 руб, Якутск — Чокурдах — 30 000 рублей, пишут якутяне.

«Самый богатый регион с самыми бедными и бесправными жителями…» — констатировала an. tonina8128.

Как сообщало ИА REGNUM, депутат Госсобрания Якутии Виктор Фёдоров назвал обдираловкой тарифы на авиаперевозки внутри региона. Он подчеркнул, что рейсы по Дальнему Востоку финансируются из бюджета страны на 70−80%, а по Якутии — всего на 30%.