Москва, , 11:04 — REGNUM Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров провёл телефонные переговоры с государственным секретарём США Энтони Блинкеном. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел России.

Встреча Сергея Лаврова с Энтони Блинкеном в Рейкьявике, 20 мая 2021 года МИД России

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Уточняется, что разговор состоялся 6 октября по инициативе американской стороны.

«Собеседники обменялись мнениями о перспективах восстановления полноценной реализации Совместного всеобъемлющего плана действий по урегулированию вокруг иранской ядерной программы (СВПД), а также обсудили ряд актуальных вопросов двусторонней повестки дня», — говорится в заявлении, опубликованном на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель министерства иностранных дел Ирана Саид Хатибзаде заявил, что Иран не принимает ничего, кроме Совместного всеобъемлющего плана действий, известного как СВПД. По его словам, в Тегеране пришли к выводу о необходимости обязательного возобновления переговоров по ядерной сделке.