В Хабаровске сделают зону отдыха с маралами и рыбной фермой
Хабаровск, 6 октября, 2021, 11:10 — ИА Регнум. В Хабаровске на условиях муниципально-частного партнёрства планируют создать парк с косулями и маралами.
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Инвестор рассматривает для новой зоны отдыха участок в районе улицы Трёхгорной.
Площадь будущего парка почти 24 га особо охраняемой природной территории. Здесь находится реликтовая дубовая роща и несколько водоёмов, которые можно использовать под рыбную ферму. Также инвестор планируют поселить в лесной массив несколько маралов и косуль, сообщило ИА «Хабаровский край сегодня».
Как сообщало ИА REGNUM, в Подмосковье следует продолжать благоустройство парков. Соответствующее поручение 4 октября дал губернатор Московской области Андрей Воробьев на заседании регионального правительства.