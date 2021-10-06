Ярославль, 6 октября, 2021, 11:02 — ИА Регнум. В Ярославле кандидат от КПРФ по одномандатному округу №195 Олег Леонтьев требует отменить итоги выборов в Государственную думу на отдельно взятом избирательном участке. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой пресс-службу Ярославского областного суда.

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Иск подан в Красноперекопский суд Ярославля. В ответчиках значатся областная избирательная комиссия, территориальный и участковый избиркомы. Кандидат требует отменить итоги выборов на уик №2019, который расположен на улице Стачек в Красноперекопском районе.

«В обоснование иска указано, что при ознакомлении с документами в участковой избирательной комиссии № 2019 выявлены существенные нарушения избирательного законодательства. В книге избирателей по избирательному участку № 2019 содержатся сведения о гражданах, получивших избирательные бюллетени по одномандатному избирательному округу № 195, но не имеющих права голосовать за кандидатов по одномандатному избирательному округу № 195, так как адреса места жительства граждан не входят в границы одномандатного избирательного округа № 195. Допущенные нарушения не позволяют с достоверностью определить результаты волеизъявления избирателей», — отметили в Ярославском областном суде.

Рассмотрение иска Олега Леонтьева назначено на 19 октября. По итогам голосования в сентябре кандидат от КПРФ занял третье место в избирательном округе №195, уступив победителю от «Справедливой России» Анатолию Грешневикову и занявшей второй место кандидату от «Единой России» Ларисе Ушаковой.