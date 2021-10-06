Москва, 6 октября, 2021, 11:02 — ИА Регнум. Европе не хватает газа, хотя Россия выполняет все свои обязательства по поставкам голубого топлива. Об этом 6 октября корреспонденту ИА REGNUM заявил доцент кафедры экономики промышленности РЭУ им. Г.В. Плеханова Олег Каленов. Так он прокомментировал прогнозы Forbes о том, что переход Европы на экологические источники энергии может обернуться катастрофой.

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«Говорить про катастрофу, наверное, преждевременно, но ситуация действительно тяжелая, — сказал Каленов. — Цены на газ достигли уже почти 1500 долларов за тысячу кубометров и продолжают расти. Европейские хранилища опустели, а впереди прогнозируется суровая зима и несколько месяцев отопительного сезона. Несмотря на то, что Россия выполняет все свои обязательства по поставкам газа, Европе его все равно не хватает».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель председателя Еврокомиссии Франс Тиммерманс заявил, что в Евросоюзе спрос на энергоресурсы поднялся до максимума за 25 лет.