Ростов-на-Дону, 6 октября, 2021, 11:02 — ИА Регнум. В Ростовской области активизировалось строительство. Это следует из доклада Ростовстата, в котором подведены итоги строительной деятельности за восемь месяцев 2021 года.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Строительство

Строительными компаниями выполнено работ на сумму 126,5 млрд рублей, что в 1,5 раза больше, чем годом ранее. Рост объёмов отмечен по всем видам строительства. В приоритете строителей — возведение автодорог, мостов, коммуникаций для водоснабжения, газоснабжения и энергоснабжения.

Напомним, что в первом полугодии 2020 года в Ростовской области было зафиксировано снижение темпов ввода нового жилья. Однако ближе к концу прошлого года темпы строительства удалось восстановить.