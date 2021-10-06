Ростов-на-Дону, 6 октября, 2021, 11:02 — ИА Регнум. С 7 по 10 октября 2021 года в г. Ростов-на-Дону на базе Донского государственного технического университета пройдет Всероссийский форум студенческих спортивных клубов России. Об этом 6 октября сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Участниками форума станут более 200 студенческих лидеров из разных регионов России, а гостями мероприятия — олимпийская чемпионка, член МОК и председатель Ассоциации студенческих спортивных клубов (АССК) России Елена Исинбаева, олимпийская чемпионка Лариса Коробейникова, представители ректорского сообщества, а также представители органов исполнительной и законодательной власти. При этом в предыдущий раз форум проходил в 2018 году в Санкт-Петербурге и был посвящен пятилетию ассоциации.

В программу форума включены спортивная и образовательная, деловая и досуговая программы, финал конкурса «Лучший студенческий спортивный клуб» и очный этап конкурса «АССК.pro», а также финал Киберспортивных игр «Кубок Российского студенчества».

Также в рамках названного мероприятия пройдет молодежная научно-практическая конференция «Массовый спорт глазами студентов», приуроченная к году Науки и технологий в России. Программа указанной конференции направлена на создание пространства для открытого диалога и обмена опытом в части развития массового спорта и выявления лучших практик организации физкультурно-спортивной деятельности.

Кроме того, по итогам форума будет сформирована федеральная команда студенческих лидеров, продвигающих ценности массового спорта, здорового образа жизни, разработана программа направленная на повышение уровня их профессиональных навыков и компетенций. Помимо того, также будут созданы условия для обмена опытом и традициями между представителями студенческих спортивных клубов из разных регионов России, и планируется подписание соглашения о развитии массового студенческого спорта в Ростовской области.

При этом на ключевые мероприятия форума можно будет попасть онлайн: все прямые трансляции будут собраны на сайте АССК России (асск.рф).

Организаторами форума выступают: Донской государственный технический университет и АССК при поддержке министерства науки и высшего образования РФ и Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь).

Отметим, форум является комплексным образовательным мероприятием в сфере массового студенческого спорта и одним из самых масштабных проектов АССК России, который собирает представителей клубов со всей страны.