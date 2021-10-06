Брянск, 6 октября, 2021, 11:14 — ИА Регнум. В Брянской области 6 октября подтверждено 264 новых случая заболевания COVID-19, что на четыре больше, чем выявлено сутками ранее. Выписаны после лечения ещё 186 пациентов, скончались от осложнений при инфекции 12 человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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С начала пандемии в Брянской области выявлено 66 985 носителей инфекции. Справились с заражением 61 854 человека. Осложнения при COVID-19 стали причиной смерти 1 515 пациентов.

Лаборатории выполнили 817 458 исследований на коронавирус, в том числе 4 694 теста проверены за последние сутки.