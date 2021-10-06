Екатеринбург, 6 октября, 2021, 11:01 — ИА Регнум. В Екатеринбурге ещё один наркозакладчик осуждён к длительному лишению свободы. Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

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У некого Садриддина У., официально являющегося гражданином России, ранее было изъято более 754 граммов нарковеществ. Он взаимодействовал с лицом, личность которого следователи так и не смогли установить. Гражданин получал от него крупные партии наркотических средств, а затем упаковывал, раскладывал по тайникам и сообщал о тайниках другому лицу, также неустановленному следствием.

Поймали его 12 февраля. Суд отмерил наркоторговцу девять лет колонии строгого режима.