Тбилиси, 6 октября, 2021, 11:14 — ИА Регнум. Тюремное заключение тяжело повлияло на психологическое состояние бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, арестованного после прибытия в страну. Об этом грузинский премьер-министр Ираклий Гарибашвили сообщил 6 октября в Facebook.

ИА REGNUM Михаил Саакашвили

«Психологическое и психическое состояние Михаила Саакашвили до и после заключения радикально изменилось», — написал Гарибашвили.

По его словам, бывший лидер рассчитывал увидеть Грузию «развалившимся государством», но столкнулся с хорошо организованной государственной системой. Теперь он заявляет, что не сможет долго находиться в тюрьме.

Сейчас Михаила Саакашвили беспокоит только то, как ему выбраться из тюрьмы. Созданная им партия «Национальное движение» обеспокоена его тяжёлым положением и требует немедленно освободить своего лидера, добавил Гарибашвили.

Как сообщало ИА REGNUM, Саакашвили задержали на территории Грузии 1 октября. Ранее власти страны объявили его в розыск из-за нескольких уголовных дел. Поместили задержанного в тюрьму города Рустави.

Читайте также: Украинская любовница Саакашвили навестила его в грузинской тюрьме