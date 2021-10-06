Новосибирск, 6 октября, 2021, 11:03 — ИА Регнум. В новосибирском торгово-развлекательном центре «Аура» закрывается мобильный пункт вакцинации от коронавируса. Желающих привиться здесь не будут принимать уже с 9 октября.

Фото КБ № 8 ФМБА России Вакцинация от коронавируса

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«Работа пункта вакцинации продлевается до 8 октября. С 9 октября работа мобильного пункта вакцинации будет приостановлена. По вопросам вакцинации, ревакцинации, а также получения документального подтверждения проведенной вакцинации гости ТРЦ «Аура» могут обратиться в Городскую клиническую поликлинику № 1», — рассказали «НГС Новостям» в пресс-службе ТРЦ «Аура».

При этом причина закрытия пункта не уточняется.