Токио, , 11:00 — REGNUM Несмотря на то, что Фумио Кисида избран на должность премьер-министра Японии, это никак не предвещает резкого изменения политического курса Токио в отношениях с Сеулом. Об этом 6 октября сообщает KBS со ссылкой на заявление посла Южной Кореи в Японии Кан Чхан Иля.

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По его словам, Фумио Кисида во время работы министром иностранных дел настаивал на необходимости ведения дипломатического диалога. В этой связи, можно предположить, что новое японское правительство будет придерживаться открытой позиции в обсуждении вопросов улучшения двусторонних отношений.

Посол Южной Кореи в Японии также отметил, что Сеул продолжит сотрудничество с администрацией Фумио Кисида в целях будущего развития отношений между двумя странами.