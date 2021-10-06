Москва, 6 октября, 2021, 11:09 — ИА Регнум. Специалисты Комплекса городского хозяйства Москвы приступили к благоустройству пруда Коньково-Деревлево Нижний. Они очистят водоем площадью почти два гектара от иловых отложений, грунта и мусора. Чтобы предотвратить потери воды, будет обустроен водоупорный слой.

Пресс-служба Комплекса городского хозяйства Москвы Реконструкция пруда Коньково-Деревлево Нижний на юго-западе Москвы. Визуализация

Береговую полосу, которая сейчас находится в неудовлетворительном состоянии, отремонтируют и укрепят.

После работники Комплека городского хозяйства создадут зону биоплато: в ней высадят водные растения, чтобы улучшить экологию водоема, сформировать места для укрытия рыб и водоплавающих птиц. Для пернатых сделают два пологих выхода на берег.

Все работы планируется завершить во втором квартале 2022 года.

В 2020 году прошла реконструкция пруда Коньково-Деревлево Верхний. Оба пруда находятся на территории бывшей усадьбы Коньково-Троицкое. Изначально в ансамбль входили три каскадных пруда, но до наших дней сохранились только два.

Пресс-служба Комплекса городского хозяйства Москвы Реконструкция пруда Коньково-Деревлево Нижний на юго-западе Москвы. Визуализация

Как подчеркнули в пресс-службе Комплекса городского хозяйства, перечень водных объектов, подлежащих благоустройству и реконструкции, формируется ежегодно с учетом мнения москвичей.