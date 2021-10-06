Киев, 6 октября, 2021, 10:55 — ИА Регнум. Высокие цены на газ в Евросоюзе создают дополнительные фискальные риски для Украины, заявил министр финансов страны Сергей Марченко.

Дарья Антонова ИА REGNUM Газ

«Сейчас возник вопрос фискальных рисков в связи с высокой ценой на газ. Если взять бюджет и те вопросы, за которые отвечает министерство финансов, есть моменты, которые требуют уточнения в части бюджета на 2022 год», — сказал он в интервью «РБК-Украина».

Как сообщало ИА REGNUM, 6 октября цена на газ в Европе в очередной раз поднялась до рекорда — $1600 за тысячу кубометров.

Заместитель председателя Еврокомиссии Франс Тиммерманс заявил, что энергетический кризис наблюдается на пространстве Евросоюза на фоне наибольшего за четверть века спроса на энергоресурсы.