Мурманск, 6 октября, 2021, 10:55 — ИА Регнум. В Белом море обнаружено тело члена экипажа затонувшего накануне, 5 октября, судна. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в ГУ МЧС по Мурманской области.

Иван Айвазовский. Кораблекрушение. 1875

К поисково-спасательным работам привлечены поисково-спасательные подразделения Кандалакши, водолазы Мурманского арктического комплексного аварийно-спасательного центра МЧС России, работники ГИМС, волонтёры МурманСпас и психологи. Всего в работах задействовано 19 человек и 9 единиц техники.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, 5 октября в 13:25 в оперативную дежурную смену Главного управления МЧС России по Мурманской области поступило сообщение, что крушение потерпело частное судно с пятью членами экипажа. Двум членам экипажа — женщине и мужчине — удалось самостоятельно добраться до берега. Женщина скончалась в автомобиле скорой помощи.