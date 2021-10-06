Мадрид, 6 октября, 2021, 10:55 — ИА Регнум. Электрический кроссовер Skoda Enyaq не смог пройти так называемый «лосиный тест» (испытание автомобилей на устойчивость во время экстремальных манёвров). Видео тестов модели размещено на канале km77.com в YouTube.

Km77.com Skoda Enyaq провалил «лосиный тест»

Эксперты издания удивились, что модель не смогла пройти «лосиный тест», который проводится на скорости 77 км/ч. Skoda Enyaq смог пройти испытание только на скорости 67 км/ч.

В тестовом заезде участвовала начальная комплектация электрокроссовера. Данная модель оснащается электромотором мощностью 180 л. с. и системой заднего привода.

Отмечается, что Skoda Enyaq показала чрезмерную склонность к заносу. Это происходит при завершении испытания, когда машина входит в третий коридор, где проблем обычно не возникает.

Ранее электрический кроссовер Ford Mustang Mach-E не смог пройти «лосиный тест». Машину начало заносить при скорости 68 км/ч.

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