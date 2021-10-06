Алексеевка, Белгородская область, 6 октября, 2021, 10:59 — ИА Регнум. Часть пешеходного ограждения обрушилась 6 октября на мосту по улице Мостовой в городе Алексеевка Белгородской области, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на соцсети.

Дарья Драй ИА REGNUM Проход запрещен

Пользователи паблика «Подслушано Алексеевка» в «ВКонтакте» поделились фотографиями обрушенного ограждения. В администрации города заявили, что никто не пострадал.

«В целях безопасности по данной стороне моста передвижение пешеходов временно приостановлено. В настоящее время принимаются меры по восстановлению конструкции пешеходного ограждения», — написал на своей странице в социальной сети глава Алексеевки Станислав Сергачев.

По словам мэра, капитальный ремонт моста запланирован в 2022—2023 годах.