Уфа, 6 октября, 2021, 10:58 — ИА Регнум. Мужчину обвинили в разбойном нападении и убийстве продавца магазина, совершенном 15 лет назад в Башкирии. Об этом 6 октября сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по региону.

mosaic36 Убийство

Весной 2006 года стражи порядка получили информацию о об обнаружении тела продавца продуктового магазина в селе Аскарово с признаками насильственной смерти. По данному факту было возбуждено уголовное дело. Тогда раскрыть это преступление не удалось.

В 2021 году специалисты повторно провели следственно-оперативные мероприятия. В итоге они установили личность подозреваемого жителя села Аскарово, который не раз привлекался к уголовной ответственности за разбойные нападения.

По версии следствия, ночью 29 апреля 2006 года фигурант уголовного дела со своим знакомым находился в состоянии токсикологического и алкогольного опьянения решили совершить разбой.

В материалах дела указано, что они зашли в продуктовый магазин и потребовали от продавца отдать им деньги, а после ее отказа нанесли женщине смертельные травмы.

Следователи считают, что после этого обвиняемые украли из магазина две тысячи рублей и скрылись с места происшествия.

Материалы дела переданы в суд, где будут рассмотрены по существу.

«Уголовное преследование в отношении сообщника обвиняемого прекращено в связи с его смертью в 2013 году», — говорится в сообщении пресс-службы.