Москва, 6 октября, 2021, 10:51 — ИА Регнум. Рост цен на продовольствие, который наблюдается в мире в настоящее время, является рекордным за последние 40 лет. Об этом заявил основатель и гендиректор информационно-аналитического агентства INFOLine Иван Федяков.

Admoblkaluga.ru Продукты питания

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По его словам, только за последний год индекс мировых цен на продовольствие увеличился на 27%.

«Цены умудряются пробивать ранее недостижимые величины. За последний год индекс продовольствия в мире подорожал на 27%. Это один из самых динамичных ростов цен с 70-х годов», — подчеркнул в беседе с URA.RU эксперт.

Он напомнил, что тогда был примерно такой же уровень цен, однако «это было связано с глобальными финансовыми изменениями».

«За 40 лет не было такого роста цен, который мы сейчас наблюдаем», — констатировал Федяков.

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Аналитик отметил взаимосвязь цен на различные товары между собой.

«Растут цены не только на плодоовощную продукцию или на молоко, но и на корма, удобрения. Это запускает спираль роста цен, и цены растут и будут расти», — добавил эксперт, при этом подчеркнул, что покупательская способность не безгранична.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным ИТ-компании «Эвотор», цены на продукты в несетевой торговле в России за год выросли на 8,1%, а в сентябре 2021 года по сравнению с августом — на 0,6%. Больше всего подорожали растительное масло (+47%), какао (+43%), майонез (+23%), готовые консервированные блюда (+22%), специи (+17%), пельмени и манты (+17%), консервированные овощи (+17%), сосиски и сардельки (+16%).