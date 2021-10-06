Калуга, 6 октября, 2021, 11:02 — ИА Регнум. В Калужской области из-за продолжающегося роста заболеваний новой коронавирусной инфекцией будет усилен контроль за соблюдением норм санитарной безопасности. Об этом 6 октября сообщил губернатор Владислав Шапша.

Дарья Драй ИА REGNUM Трехслойные маски

«Несмотря на многочисленные призывы пройти вакцинацию от коронавируса и создание всех условий для того, чтобы люди могли удобно и комфортно сделать прививку, на данный момент только 305 тыс. калужан вакцинировались. Надо еще примерно столько же, чтобы переломить ситуацию. Ведь это самый эффективный способ остановить болезнь. Мы видим, что среди тех, кто находится на больничных койках с тяжелым течением коронавируса, менее 1% привитых. А пока в общественных местах, в том числе магазинах и общественном транспорте, соблюдаем дисциплину — продолжаем носить маски. Прошу с пониманием отнестись к усилению контроля за соблюдением норм санитарной безопасности» — написал Владислав Шапша.

Как сообщало ИА REGNUM, на территории Калужской области до 31 октября продлён режим повышенной готовности. На такой же срок продлевается и масочный режим. Впервые режим повышенной готовности из-за роста заболеваемости коронавирусом был введен в Калужской области 17 марта 2020 года. С тех пор в регионе масочный режим продлевался несколько раз.