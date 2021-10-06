Москва, 6 октября, 2021, 10:49 — ИА Регнум. Вручение премии имени Георгия Генса «IT stars» состоится 6 октября, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов, ИА REGNUM IT

Указанная премия вручается командам, которые работали над разработкой и внедрением новых технологий в разных областях жизни.

Также в премии «IT stars» предусмотрено семь номинаций: «Инновационный проект в госсекторе», «Инновационный проект в бизнес-секторе», «Умные решения в регионах России», «Инновационный проект с социальной направленностью», «Инновационный проект в здравоохранении», «Цифровая трансформация» и «Инновационное IT-решение/продукт».

При этом трансляция церемонии вручения премии будет доступна на сайте организаторов itstars-award.ru.

Отметим, поддержка отечественных разработок — одно из приоритетных направлений работы государства. Для того, чтобы создать комфортные условия для развития стартапов, создаются премии и конкурсы, вводятся налоговые льготы и т.д. Первый пакет мер вступил в силу с 2021 года, второй пакет мер поддержки уже утвержден и готовится к реализации с 2022 года. Он включает в себя 62 мероприятия, большинство из которых направлены на стимулирование развития и внедрения российских разработок в конкретных сегментах. Главными задачами работы являются повышение спроса на отечественные решения, ускорение цифровой трансформации отраслей экономики и социальной сферы, а также создание комфортных условий для ведения IT-бизнеса в РФ.

При этом, как подсчитали в Gartner, в 2020 году расходы государственного сектора на ИКТ в мире выросли на 4,2% и достигли $459,43 млрд. В то же время, самым быстрорастущим сегментом остается программное обеспечение — его продажи госведомствам выросли на 8,9%, до $108,21 млрд. На втором месте по динамике системы для дата-центров — государства закупили их на $30,28 млрд, что на 5,7% больше, чем в 2019 году. Также госрасходы на ИТ-сервисы выросли на 4,8% и превысили $160,04 млрд, а на оборудование было потрачено $33,03 млрд — на 1,6% больше, чем в 2019 году.