Элиста, 6 октября, 2021, 10:49 — ИА Регнум. В Калмыкии за последние сутки зарегистрировано два случая смерти среди пациентов с COVID-19. Такие данные приводи региональный оперштаб 6 октября.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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С начала пандемии в Калмыкии от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончались 614 человек.

ИА REGNUM напоминает, что в Калмыкии до 24 октября будут действовать ранее введённые ковид-ограничения.