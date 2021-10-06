Москва, 6 октября, 2021, 10:48 — ИА Регнум. Более 682,7 млн рублей правительство России выделит Ростовской области на ремонт водосточной системы, сообщает 6 октября сайт правительства.

Donland.ru Ремонт коллектора

Соответствующее распоряжение утверждено правительством России. Средства предусмотрены в федеральном бюджете на 2022−2023 годы, но будут направлены в регион уже сейчас, поскольку строительные работы проводятся с опережением.

Уточняется, что финансирование предназначено для ремонта крупнейшего канализационного коллектора в Ростове-на-Дону, один из участков которого был повреждён.

«Федеральное финансирование пойдёт на восстановление объекта и его защиту от дальнейшего разрушения, — пояснили в правительстве. — Это поможет избежать рисков провалов грунта, позволит сооружению работать на полную мощность и повысит качество коммунальных услуг для местных жителей».

Завершить работы планируется в 2023 году. Всего в федеральном бюджете предусмотрено на проведение ремонта свыше 1 млрд рублей.