Элиста, 6 октября, 2021, 10:47 — ИА Регнум. В Калмыкии за последние сутки положительный результат теста на коронавирус получили 59 человек. Об этом сообщает региональный оперштаб 6 октября. Это на девять случаев заражения меньше, чем накануне.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Лечение в ковидных госпиталях в настоящее время получают 467 пациентов. Состояние 28 человек врачи оценивают как тяжёлое, пятеро подключены к аппаратам ИВЛ. Режим самоизоляции соблюдают 2 785 жителей Калмыкии.

За весь период пандемии в Калмыкии зарегистрировано 30 876 случаев заражения коронавирусом. Выписаны с выздоровлением 29 173 носителя инфекции.