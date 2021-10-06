Москва, 6 октября, 2021, 10:44 — ИА Регнум. Сегодня, 6 октября, российская валюта на утренних торгах демонстрирует умеренно-негативную динамику, теряя 0,17%, но удерживаясь вблизи отметки 72,50 за доллар США, благодаря продолжающемуся ралли на нефтяном рынке, заявил корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик компании Forex Optimum Александр Розман.

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«Баррель нефть марки Brent 5 октября подорожал на 1,84%, достигнув максимума с октября 2018 года в $83,50, сегодня прибавляет еще 0,8% подбираясь к пику 2018 года в $86,50.

Нефтяное ралли привлекает приток иностранного капитала в российские активы, индекс РТС и индекс Мосбиржи 5 октября прибавили 3,0% и 2,7% соответственно, и оказывает мощную поддержку рублю, который на фоне значительного укрепление американского доллара к широкому спектру валют, может позволить себе игнорировать эту динамику.

Сложно сказать, как долго это может продолжаться, все-таки состояние мировой экономики оставляет желать лучшего и столь высокие цены на нефть ухудшат ее положение еще больше. Да и российский долговой рынок выглядит все хуже,

Индекс государственных облигаций РФ (RGBI) продолжает падать третий месяц подряд, Минфин России на этом фоне собирается провести размещение ОФЗ ограниченного объема всего 10,058 млрд рублей.

Возможно некоторую волатильность валютному рынку 6 октября сможет добавить выход макроэкономических данных. В США в 15:30 по мск опубликуют предварительную статистику по числу занятых в несельскохозяйственном секторе (NonFarm Payrolls) c позитивным консенсус-прогнозом, что позитивно для американского доллара, а также статистику по потребительской инфляции (ИПЦ) в России за сентябрь, с консенсус-прогнозом ускорения до 7,1% г/г, что негативно для рубля.

Если прогнозы подтвердятся, то курс российской валюты может протестировать верхнюю границу дневного торгового диапазона 72,00−72,80 за доллар США, с невысокими шансами на ее пробой при столь дорогой нефти. Если прогнозы не подтвердятся, рубль вернется в нижнюю часть диапазона ближе к 72,00 за доллар США», — считает эксперт.

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