Оренбург, 6 октября, 2021, 10:44 — ИА Регнум. Оренбургская область вошла в число 46 российских регионов, которые получат федеральные средства на новый контейнеры для раздельного сбора мусора. Объем средств составит более 45 млн рублей, сообщает пресс-служба областного правительства.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Раздельный сбор мусора

Дополнительное финансирование позволит закупить евроконтейнеры со специальной маркировкой для бумажных, пластиковых и стеклянных отходов. Заявка на участие в отборе региона была направлена в августе 2021 года и получила одобрение Минприроды РФ. Ключевыми моментами при рассмотрении заявок на субсидию являлись утвержденная территориальная схема обращения с отходами производства и потребления, а также программа, которая включает внедрение раздельного сбора мусора.

До конца года на территории Оренбургской области планируют установить 3,5 тыс. новых контейнеров для раздельного сбора мусора. На первом этапе мусорные баки установят в городах, а затем и в остальных муниципальных образованиях региона.

Контейнеры (916 штук) уже установлены Оренбурге, Соль-Илецке, Бузулуке, Новотроицке. До 2024 года в Оренбуржье намерены установить 21 240 контейнеров для раздельного сбора ТКО.

Губернатор Денис Паслер отметил, что переход на раздельный сбор мусора позволит сократить количество отходов, которое попадает на мусорные полигоны, продлить срок их эксплуатации, а также значительно снизить негативное влияние на окружающую среду.

Добавим, в 2021 году оренбуржцы неоднократно проявляли недовольство работой регоператора по обращению с ТКО, публикуя в соцсети фото переполненных мусорных баков и разбросанного возле контейнеров мусора.