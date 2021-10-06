Благовещенск, 6 октября, 2021, 10:50 — ИА Регнум. В Амурской области наблюдается рост количества обращений в колл-центры скорой помощи и поликлиник. Люди, которые пытаются вызвать врачей, часто жалуются на повышение температуры и признаки ОРВИ, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 6 октября в пресс-службе правительства региона.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Коронавирус

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По словам министра здравоохранения Приамурья Светланы Леонтьевой, Амурскую область накрывает четвертой волной коронавируса — притом, что ещё не закончилась третья.

«Отмечается рост обращений в скорую медицинскую помощь, в том числе лиц с повышением температуры и с признаками ОРВИ, также видим увеличение числа обращений в поликлиники. Приняты решения и наращивается число инфекционных бригад, увеличивается и число бригад, работающих по неотложной помощи в амбулаториях и поликлиниках, как детских, так и взрослых», — сказала Светлана Леонтьева.

Она также констатировала снижение свободных мест в больницах и не исключила необходимости в ближайшее время расширять ковидные госпитали. Сейчас в области развернуто 7 инфекционных госпиталей на 1 650 коек, из них заняты 87,6%.

Как сообщало ИА REGNUM, в Амурской области коронавирусом болеют даже новорождённые. В целом количество случаев коронавируса среди детей увеличилось в три раза с началом учебного года, рассказала внештатный педиатр министерства здравоохранения региона Светлана Дударикова.