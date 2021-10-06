Искитим, Новосибирская область, 6 октября, 2021, 10:42 — ИА Регнум. В новосибирском Искитиме наступает четвёртая волна коронавируса. Об этом сообщил главный врач Центральной городской больницы Алексей Кайгородов, пишет сайт Vesiskitim.ru.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По словам медика, число заражённых коронавирусом с каждым днём становится больше. Через неделю он прогнозирует резкий подъём числа заболевших, который продлится до начала декабря.

Помимо этого, отметил Кайгородов, вирус становится опаснее — если ранее до развития пневмонии проходил срок от недели и более, то сейчас пневмонию диагностируют уже через три дня после инфицирования. В большой группе риска — люди с лишним весом и хроническими заболеваниями.