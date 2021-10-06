Москва, 6 октября, 2021, 10:41 — ИА Регнум. Несколько деловых мероприятий при поддержке президентской платформы «Россия — страна возможностей» состоятся 7 октября в рамках Московского международного салона (ММСО. Об этом 6 октября сообщает корреспондент ИА REGNUM.

АНО «Россия — страна возможностей» Высшее образование

В 10:00 запланирован открытый разговор «Центры компетенций: интеллектуальный университетский пояс России». Его модератором выступит научный руководитель экспертно-аналитического центра «Научно — образовательная политика» Евгений Сжёнов. Среди спикеров: генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров, ректор РАНХиГС Владимир Мау и руководитель департамента оценки и методологии АНО «Россия — страна возможностей» Дмитрий Гужеля.

Также в 12:00 состоится панельная дискуссия на тему: «Дополнительное образование в линейке карьеры лидеров: университеты, предприятия, регионы». Модератором дискуссии выступит заместитель директора Института образования НИУ ВШЭ Илья Коршунов. Среди спикеров: Дмитрий Гужеля, а также ректоры крупных университетов, представители региональных органов власти и работодателей.

Помимо того, в 13:00 запланирована панельная дискуссия «Развитие надпрофессиональных компетенций (softskills) в университетах». Модераторами разговора станут Дмитрий Гужеля и Евгений Сжёнов. Среди участников дискуссии — региональные работодатели, вице-губернаторы и ректоры крупных региональных университетов. Они обсудят, какие кадры нужны региону, наиболее эффективные форматы взаимодействия, как региону сформировать заказ на кадры и как университету отработать кадровый заказ.

Кроме того, в отдельном кластере будут обсуждаться государственная политика в сфере образования. При этом деловая программа ММСО 2021 будет охватывать все уровни образования: дошкольное, среднее, дополнительное, среднее профессиональное, высшее образование, а также инклюзивное и семейное обучение.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что Московский международный салон образования пройдет с 6 по 8 октября в гибридном формате