Углич, Ярославская область, 6 октября, 2021, 10:38 — ИА Регнум. Жителя города Углич Ярославской области 12 раз судили за нарушение масочного режима. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на Угличский районный суд.

Дарья Драй ИА REGNUM Медицинские маски

Впервые полицейские составили административный протокол в июне 2020 года, с тех пор прошло ещё 11 судов. В первый раз угличанин отделался предупреждением, все последующее в качестве наказания ему выписывался штраф. Сумма составляла от 7500 до 15 000 рублей.

«Постановлениями Угличского районного суда от 05.10.2020, 01.12.2020, 18.12.2020, 03.02.2021, 24.02.2021, 09.03.2021, 23.03.2021 был привлечен к административной ответственности по ч. 2 ст. 20.6.1 КоАП РФ и подвергнут административному наказанию в виде штрафа», — сообщается в одном из последних судебных решений, вынесенных в мае 2021 года.

Всего в 2020 году мужчину задерживали без маски 5 раз, а в 2021 году — 7 раз. Общая сумма всех штрафов составила более 120 тысяч рублей. Как следует из базы данных исполнительных производств Федеральной службы судебных приставов ни один из штрафов мужчина не оплатил. Решения судов он не обжаловал.