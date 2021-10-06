Уфа, 6 октября, 2021, 10:41 — ИА Регнум. Предприятие возместило 150 млн рублей ущерба, причиненного окружающей среде в Башкирии. Об этом 6 октября сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

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Сообщается, что осенью 2019 года на АО «ПОЛИЭФ» обвалилась бетонная стена резервуара для сбора промышленных стоков, в итоге произошел разлив этих стоков.

Сумма ущерба окружающей среде составила 150 млн рублей.

По требованию сотрудников прокуратуры контролирующие органы предъявили в Арбитражный суд Башкирии исковые заявления о возмещении ущерба.

«В настоящее время АО «ПОЛИЭФ» в добровольном порядке удовлетворило исковые требования и перечислило всю заявленную сумму, которая в соответствии с бюджетным законодательством будет зачислена на счет администрации муниципального района», — говорится в сообщении пресс-службы.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что АО «Полиэф» в Башкирии обязали выплатить штрафы за гибель рыбы в реке Изяк.