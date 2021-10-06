Владивосток, 6 октября, 2021, 10:41 — ИА Регнум. Девять мемориальных досок установят на фасадах школ Владивостока до конца октября. Все они будут посвящены погибшим приморцам во время проведения операции по восстановлению конституционного порядка в Чечне, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 6 октября в пресс-службе городской мэрии.

Kremlin.ru Владимир Путин на церемонии вывода из Чечни 331-го гвардейского парашютно-десантного полка 98-й гвардейской воздушно-десантной дивизии. Ханкала, 20 марта 2000 год

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Социальный проект «Мужество случайным не бывает» реализует общественная организация «Контингент». В этом году она стала победителем конкурса грантов городской администрации.

Мемориальные доски с полкой под цветы установят на школах, где учились погибшие ребята.

«Проект направлен на воспитание школьников — патриотов своего Отечества, способных выполнить гражданский долг как в мирное, так и в военное время», — пояснили организаторы.

Мемориальные доски установят в память: Романа Патера (погиб в 2000 год), Героя России, майора милиции Алексея Рыбака (погиб весной 2000 года), младшего сержанта Сергея Соколова (1995 год), младшего сержанта Александра Коровушкина (2003 год), старшего сержанта Александра Горячкина (1999 год), старшего лейтенанта милиции Сергея Закржевского (2000 год), старшего прапорщика милиции Романа Мицая (2000 год), старшего лейтенанта милиции Максима Елисеева (2002 год), старшего сержанта Алексея Кондратюка (2000 год).

Как сообщало ИА REGNUM, мемориал солдатам и офицерам локальных войн, воинам-интернационалистам, ликвидаторам аварии на Чернобыльской АЭС повредили 1 октября неизвестные в посёлке Спасск-Рязанский Рязанской области.