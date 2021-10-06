Токио, 6 октября, 2021, 10:37 — ИА Регнум. Официальный дебют Mazda 6 нового поколения состоится в первой половине 2022 года. Об этом сообщает издание Spyder7.

PJ Mozingo Mazda 6

В качестве основы для дизайна автомобиля был взят концепт-кар Mazda Vision Coupe, представленный на автовыставке в Токио в 2017 году.

Ожидается, что со сменой поколения машина получит новую заднеприводную «тележку», как у CX-5. Она может служить основой как для классических двигателей внутреннего сгорания, так и для электрифицированных моторов.

У новой Mazda 6 по сравнению с актуальной версией будут другие пропорции и обновлённая линейка силовых агрегатов.

В линейку двигателей модели войдут новые трёхлитровые рядные бензиновые и дизельные моторы и «умеренный гибрид», работающий на базе 48-вольтового стартер-генератора. По предварительной информации, у машины будут ещё модификация с подключаемым гибридом и полностью электрическая версия.

Напомним, Mazda планирует представить рестайлинговую модель CX-5, созданную специально для японского рынка. Премьера автомобиля намечена на 30 октября 2021 года.

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