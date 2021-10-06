Челябинск, 6 октября, 2021, 10:35 — ИА Регнум. челябинцы, не имеющие QR-кодов, смогут получить назад деньги за купленные билеты на культурные мероприятия. Об этом заявил журналистам глава областного минкультуры Алексей Бетехтин

(сс) OpenClipart-Vectors QR-код

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Он отметил, что речь идёт об организациях, подведомственных министерству. Коммерческие структуры сами устанавливают правила возврата денег.

Как сообщало ИА REGNUM, в Челябинской области ограничили посещение культурно-массовых и других мероприятий без таких кодов.