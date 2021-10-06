Москва, 6 октября, 2021, 10:35 — ИА Регнум. В переписи населения в 2021 году большинство жителей России (58%) планируют принять участие онлайн через портал «Госуслуги», приводит данные опроса исследовательский центр портала Superjob.ru.

V-2020.org Перепись населения

Намерены участвовать очно и впустить в квартиру переписчика 16% опрошенных, среди людей с доходом менее 30 тыс. руб. (20%) и старше 45 лет (21%). Пойдут пункт переписи или МФЦ еще 7% граждан.

Не собираются участвовать во Всероссийской переписи населения 19% граждан, среди молодежи до 24 лет 25%. Наиболее популярные причины отказа — непонимание причин проведения переписи и недоверие официальной статистике.

Опрос проведен 27 сентября-1 октября 2021 года. Опрошены 2500 граждан РФ старше 18 лет в 514 населенных пунктах.

Как сообщало ИА REGNUM, в 15 октября по 14 ноября 2021 года пройдет двенадцатая в истории России перепись населения.

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