Тбилиси, , 10:34 — REGNUM Европейские и американские политики помогут освободить бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили из тюрьмы с помощью давления на власти страны. Об этом рассказал адвокат экс-президента Бека Басалия.

Михаил Саакашвили Иван Шилов © ИА REGNUM

По его мнению, западные страны воспринимают Саакашвили как создателя «нового грузинского государства» и не оставят без внимания его арест.

При этом уголовные дела против него возбуждены по политическим мотивам, поэтому его освобождение будет носить такой же характер, считает Басалия.

«Все эти факторы будут влиять на грузинские власти и Саломе Зурабишвили (президент Грузии) будет обязана отпустить его из тюрьмы», — сказал он в интервью «Известиям».

Напомним, Саакашвили 1 октября заявил, что вернулся в Грузию, и начал публиковать видео из Батуми. Вечером того же дня правоохранители задержали его в одной из квартир в Тбилиси. После ареста экс-президент объявил голодовку.

По версии следователей, экс-президента в Грузии встречали два человека, которые помогли ему скрываться на территории страны. В сообщении подчёркивается, что встречающие знали, что Саакашвили осуждён за преступления.