Адвокат рассказал о плане по освобождению Саакашвили
Тбилиси, 6 октября, 2021, 10:34 — ИА Регнум. Европейские и американские политики помогут освободить бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили из тюрьмы с помощью давления на власти страны. Об этом рассказал адвокат экс-президента Бека Басалия.
По его мнению, западные страны воспринимают Саакашвили как создателя «нового грузинского государства» и не оставят без внимания его арест.
При этом уголовные дела против него возбуждены по политическим мотивам, поэтому его освобождение будет носить такой же характер, считает Басалия.
Напомним, Саакашвили 1 октября заявил, что вернулся в Грузию, и начал публиковать видео из Батуми. Вечером того же дня правоохранители задержали его в одной из квартир в Тбилиси. После ареста экс-президент объявил голодовку.
По версии следователей, экс-президента в Грузии встречали два человека, которые помогли ему скрываться на территории страны. В сообщении подчёркивается, что встречающие знали, что Саакашвили осуждён за преступления.