Санкт-Петербург, 6 октября, 2021, 10:36 — ИА Регнум. В 10:35 по московскому времени в Петербурге началась анонсированная ранее комплексная техническая проверка готовности региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения. Она продлится до 10:44 мск.

Кульчицкий Александр ИА Красная Весна Громкоговоритель

На всей территории Санкт-Петербурга через уличные громкоговорители звучит оповещение, затем будут включены электромеханические сирены, специализированные технические средства оповещения, устройства информирования и оповещения. Также будут задействованы телевизионные каналы и радиостанции.