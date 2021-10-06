Чита, 6 октября, 2021, 10:33 — ИА Регнум. В Забайкальском крае, где проживает более одного миллиона человек, на 6 октября от коронавируса полностью привиты уже 328 537 человек. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Pan American Health Organization PAHO Вакцинация

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Ещё 346 631 гражданин получил первый компонент вакцины. Таким образом, за последние сутки первый компонент вакцины от инфекции поставили 908 человек, завершили вакцинацию 833 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, сделать прививку можно в 77 стационарных и 15 передвижных пунктах вакцинации.

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