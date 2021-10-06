Москва, , 10:30 — REGNUM Совфед на заседании обсудил президентом РФ кандидатуры на должности прокурора Тувы и прокуроров двух межрегиональных природоохранных прокуратур, передает корреспондент ИА REGNUM 6 октября.

Совет Федерации РФ Дарья Антонова © ИА REGNUM

Накануне профильные комитеты Совета Федерации на совместном заседании во вторник поддержали представленные главой государства кандидатуры. Сенаторы поддержали кандидатуру Сергея Дябкина на должность прокурора Республики Тува, Александра Илюшина — на должность Волжского межрегионального природоохранного прокурора и Елены Макушенко — на должность Байкальского межрегионального природоохранного прокурора.

В соответствии с Конституцией России президент назначает на должности после консультаций с Советом Федерации и освобождает от них генерального прокурора, его заместителей, а также прокуроров субъектов РФ и приравненных к ним прокуроров военных и других специализированных прокуратур.

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