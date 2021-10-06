Москва, 6 октября, 2021, 10:30 — ИА Регнум. Совфед на заседании обсудил президентом РФ кандидатуры на должности прокурора Тувы и прокуроров двух межрегиональных природоохранных прокуратур, передает корреспондент ИА REGNUM 6 октября.

Дарья Антонова ИА REGNUM Совет Федерации РФ

Накануне профильные комитеты Совета Федерации на совместном заседании во вторник поддержали представленные главой государства кандидатуры. Сенаторы поддержали кандидатуру Сергея Дябкина на должность прокурора Республики Тува, Александра Илюшина — на должность Волжского межрегионального природоохранного прокурора и Елены Макушенко — на должность Байкальского межрегионального природоохранного прокурора.

В соответствии с Конституцией России президент назначает на должности после консультаций с Советом Федерации и освобождает от них генерального прокурора, его заместителей, а также прокуроров субъектов РФ и приравненных к ним прокуроров военных и других специализированных прокуратур.