Вашингтон, 6 октября, 2021, 10:30 — ИА Регнум. Десятки информаторов Центрального разведывательного управления США (ЦРУ) за рубежом были арестованы, убиты или работали двойными агентами в последние годы. Об этом говорится в телеграмме, направленной ЦРУ на прошлой неделе сотрудникам контрразведки за рубежом, сообщает 6 октября New York Times.

Шпион

Отмечается, что центр контрразведывательной миссии ЦРУ расследовал десятки инцидентов за последние несколько лет, связанных с убийствами, арестами или компрометацией иностранных информаторов. При этом в сообщении, отправленном по совершенно секретному каналу, указывалось конкретное число агентов, убитых другими спецслужбами, что, как отмечает издание, абсолютно неожиданно. Раскрытие конкретного числа убийств встречается редко, поскольку эта цифра обычно держится в секрете от общественности и даже от некоторых сотрудников ЦРУ, отмечает NYT.

«Такими данными контрразведчики обычно не делятся в подобных коммуникациях», — указано в статье.

Согласно памятке, такие страны, как Россия, Китай, Иран и Пакистан, охотились на информаторов ЦРУ и превратили некоторых из них в двойных агентов.

Рост числа скомпрометированных информаторов указывает на более изощрённые способы, с помощью которых иностранные спецслужбы отслеживают действия ЦРУ. Эти механизмы включают технологии искусственного интеллекта, средства распознавания лиц и другие методы.