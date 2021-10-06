Новосибирск, 6 октября, 2021, 10:30 — ИА Регнум. Подготовка к Всероссийской переписи населения в Новосибирской области вышла на финишную прямую. Об этом заявил первый заместитель губернатора региона Юрий Петухов.

V-2020.org Перепись населения

«Перепись населения — это работа общегосударственного масштаба. Она принципиально важна для получения сведений о численности населения, составе семей, условиях их жизни, оценки динамики изменения этих показателей. Предложенные в этом году формы прохождения переписи с использованием цифровых технологий позволяют провести ееё с учётом эпидемиологической ситуации, обеспечив удобство и безопасность», — сказал Петухов.

По данным замруководителя территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Новосибирской области Ирины Новиченко, в регионе будет работать 5800 переписчиков, значительная часть которых — студенты вузов и колледжей. Они пройдут трёхдневное обучение.

Напомним, что основной этап Всероссийской переписи населения пройдёт с 15 октября по 14 ноября 2021 года.