Пенза, 6 октября, 2021, 10:30 — ИА Регнум. Эпидемиологическая ситуацию и-за COVID-19 в Пензенской области остается крайне неблагополучной. В отличие от предыдущих периодов активности инфекции заболевание в настоящее время развивается стремительнее. Об этом заявил врио зампредседателя правительства — министра здравоохранения Пензенской области Вячеслав Космачев.

Госпиталь

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: инфекция становится стремительной — все новости»

С его слов, вирус сейчас атакует в основном работоспособное население, а не лиц старшего поколения. Чаще стали болеть дети, подростки, беременные и родившие женщины, а также новорожденные дети.

«Мы констатируем самую неблагоприятную ситуацию среди лиц именно молодого возраста. Больные настолько тяжелые, что предсказать развитие заболевания порою не предоставляется возможным», — отметил спикер.

В реанимации по состоянию на 5 октября находились 140 пациентов, возраст половины из них менее 50 лет. Кислородную поддержку оказывают свыше 2 тыс. пациентам. В 24 медорганизациях Пензенской области развернули около 4 тыс. инфекционных коек. Объем коечного фонда увеличен в два раза, подчеркнул Космачев. Впервые детские инфекционные койки развернули на базе Кузнецкой межрайонной детской больницы. Под лечение пациентов с новой коронавирусной инфекцией перепрофилирована Пензенская областная клиническая больница имени Н. Н. Бурденко.

Жителей Пензенской области на фоне роста заболеваемости призывают пройти иммунизацию от коронавируса.

Как сообщало ИА REGNUM, в Пензе мбулаторные пациенты с COVID-19 не старше 60 лет с легким течением заболевания смогут посетить врача самостоятельно, который продлит или закроет больничный, скорректирует лечение, направит на лабораторное исследование.

Читайте также: В Пензе открыли отдельные амбулатории для повторного приёма ковид-пациентов