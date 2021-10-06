Москва, 6 октября, 2021, 10:29 — ИА Регнум. Московский международный салон образования (ММСО) пройдет с 6 по 8 октября в гибридном формате. Об этом 6 октября сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Офлайн-площадкой крупнейшего события в сфере образования станет «Крокус Экспо», онлайн-трансляции деловой программы и виртуальная выставка пройдут на коммуникационной digital-платформе «ММСО.Коннект». Главная тема ММСО 2021 — «Границы новой реальности. Доверие. Диалог. Платформа».

6 октября в рамках ММСО состоится панельная дискуссия «Вуз как центр и драйвер развития региона. Кадры для отрасли», модераторами которой выступят руководитель департамента оценки и методологии АНО «Россия — страна возможностей» Дмитрий Гужеля, а также научный руководитель экспертно-аналитического центра «Научно — образовательная политика» Евгений Сжёнов.

Участниками этой дискуссии станут ректоры крупных университетов, заместители министров, а также представители федеральных работодателей, которые обсудят, какие кадры нужны отраслям, какие компетенции особо востребованы, как правильно формировать заказ на компетенции и как правильно отрабатывать кадровый заказ.

Кроме того, в отдельном кластере будут обсуждаться государственная политика в сфере образования. При этом деловая программа ММСО 2021 будет охватывать все уровни образования: дошкольное, среднее, дополнительное, среднее профессиональное, высшее образование, а также инклюзивное и семейное обучение.

Отметим, на ММСО-2021 ожидается около 350 мероприятий, более 1000 спикеров и порядка 15 тысяч посетителей. В дискуссиях будут принимать участие представители органов исполнительной власти, представители бизнеса, педагоги, а также родители и ученики.