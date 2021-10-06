Чита, 6 октября, 2021, 10:28 — ИА Регнум. Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае остается напряжённой. Как сообщает оперативный штаб 6 октября 2021 года, общее число подтверждённых случаев SARS-CoV-2 составляет сейчас 70 257, причём 187 из них обнаружили только за минувшие сутки.

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Вместе с тем 60 794 пациента (+206 за сутки) вылечены и сняты с меднаблюдения. Общее число жертв COVID-19 составляет уже 1448 человек (+5 за сутки).

Из общего количества пациентов моногоспиталей 130 находятся в тяжёлом состоянии (+1 за сутки), 60 пациент подключен к аппаратам искусственной вентиляции лёгких (+9 за сутки).

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