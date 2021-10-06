Москва, 6 октября, 2021, 10:27 — ИА Регнум. Совфед рассмотрел вопрос о назначении Анатолия Разинкина на должность первого заместителя генерального прокурора РФ, передает корреспондент ИА REGNUM 6 октября.

Совет Федерации

Накануне профильные комитеты Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству, обороне и безопасности на совместном заседании поддержали представленную президентом РФ Владимиром Путиным кандидатуру.

Эта должность стала вакантной после того, как 21 сентября глава государства указом №541 освободил Александра Буксмана от должности первого заместителя генпрокурора с 15 сентября. Ему исполнилось 70 лет, что является предельным возрастом для службы в органах прокуратуры.

Разинкин занимает в настоящее время должность заместителя генерального прокурора РФ.

В соответствии с Конституцией России президент назначает на должности после консультаций с Советом Федерации и освобождает от них генерального прокурора, его заместителей, а также прокуроров субъектов РФ и приравненных к ним прокуроров военных и других специализированных прокуратур.